Иво Сиромахов: Протестът позволява всякакви средства. Битката ще е дълга
кадър: Иво Сиромахов, фейсбук
Иво Сиромахов също не остана безучастен към демонстрациите тази вечер в страната. Той коментира темата за провокаторите и обяви:
Не наричайте протестиращите граждани провокатори! Не е достатъчно да се разходиш с кученцето си пред парламента и да си цъкнеш селфи с другарките. Протестът позволява всякакви средства. Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи.
А в коментар добави:Битката ще е дълга. Но ще я загубят. В момента стоят пред телевизорите си и треперят.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!