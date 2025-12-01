Иво Сиромахов: Протестът позволява всякакви средства. Битката ще е дълга

кадър: Иво Сиромахов, фейсбук

Иво Сиромахов също не остана безучастен към демонстрациите тази вечер в страната. Той коментира темата за провокаторите и обяви:

Не наричайте протестиращите граждани провокатори! Не е достатъчно да се разходиш с кученцето си пред парламента и да си цъкнеш селфи с другарките. Протестът позволява всякакви средства. Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи.

А в коментар добави:Битката ще е дълга. Но ще я загубят. В момента стоят пред телевизорите си и треперят.

