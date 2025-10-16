Иво Сиромахов каза "Да"

Кадър Фб

Общината прави още една стъпка към титлата Европейска столица на културата през 2032 г.

Новините около българския интелектуалец Иво Сиромахов от последните дни не спират, но сензацията изглежда е, че той напуска столицата и заминава за Бургас. 53-годишният писател, който посвети като сценарист четвърт век от живота си на "Шоуто на Слави" и си тръгна с гръм и трясък, защото по думите му, честна медийна среда нямаме от 2009 година "когато народният любимец Борисов яхна журналистическата общност и я превърна в послушно добиче, което пасе кротко край магнолията в Банкя", пише Флагман.

Всъщност, последният мохикан на политическата сатира в столицата смята, че Бургас ще е най-добрият пристан за него. Той е приел поканата на ръководството на Театралния колеж

"Любен Гройс" в Бургас да започне работа като преподавател в нова специалност - Драматургия. Това научи Флагман.бг току-що. В Колежа преподават холивудската звезда Димитър Маринов и българските му колеги от големия екран Башар Рахал, Ники Илиев и Георг Киряков.

Нямаше да мога да се гледам в огледалото, ако бях продължил при Слави, обяви Иво Сиромахов

Бургас си е поставил за цел да стане Европейска столица на културата през 2032 година и полага всички усилия за мащабно развитие на просветата. Освен филиал на Театралния колеж, от тази учебна година в морския град има и филиал на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Извън "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов" е съсобственик на продуцентската компания "БГ Комедия", която създава театрални спектакли с участие на изявени български актьори. Акцентира върху съвременната драматургия, емоционалния театър и хумора. Сред студентите в Бургас вече има оформени таланти, готови за участия, както в киното, така и на театралната сцена.

Общината поощрява допълнително най-изявените студенти не само с добра база, но и със стипендии.

'Казах на 100 % "ДА" и идният вторник - 21.10.2025 г. пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс на Театралния колеж. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството. Всъщност, аз се завръщам към корените си, защото моят баща Божан Сиромахов е роден в близкия град Камено. Навремето фамилия Сиромахови са били собственици на мелницата. Гордея се с рода си и чакам с нетърпение да се завърна в родния си край", каза той, роден в столицата.

