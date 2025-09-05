Иво Сиромахов след 3 на 0 от Испания: Сега мечтаем да паднем от Грузия с два на нула

Кадър БТВ

Иво Сиромахов отново показа острия си саркастичен хумор след загубата с 3 на 0.

"Виждам, че загубата на националите с три на нула от Испания се възприема от обществото като успех. Явно сме народ, който си поставя високи цели.", пише той.

"Сега мечтаем да паднем от Грузия с два на нула"

Коментарите не закъсняха:

За съжаление загубата от Испания е закономерна , защото в момента не е модерно да се работи и да се тренира. По-престижно е да си администратор , шеф на нещо , пушач на пура , гледащ лошо , пиещ коктейл на морето и други подобни високо - квалифицирани неща.

Постигнахме една изключително престижна загуба! Хейтърите завиждат!

Хората са реалисти. Да повярваш, че България има шанс срещу Испания е като да гласуваш за Слави и да вярваш, че няма да те излъже.Би било чудесно, но не е реалистично.

Не винете момчетата! Когато пред теб непрекъснато стоят за решаване екзистенциални проблеми като: къде да се епилираш; какво още да си татуираш; в коя чалгарница да избухнеш довечера и коя вървежна певачица още не си изплющял, просто не ти остават време и енергия да мислиш за футбол. Те кое по-напред да свършат горките?

