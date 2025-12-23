Иво Танев: Корумпираните създадоха комисия, която да се бори с корумпираните

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Телевизионен водещ изпъкна с хаплив коментар по актуалната тема на деня – трябва ли КПК да престане да съществува. Според Иво Танев тази комисия е била създадена от едни хора, които казаха: Ето, ние, корумпираните, създаваме комисия, която да се бори с корумпираните. Затова Танев е категоричен, че КПК е създадена проформа.

Нещата се размиват някъде и те не се правят случайно. Тук в момента атовете се ритат, да видим кой как ще надделее, но всеки ат или всеки майстор ще си намери майстора. Така че и двамата майстори ще си намерят майсторите в един момент, но аз не мисля, че този майстор ще бъде Антикорупционната комисия. Защото на тази комисия са й увеличени правата, но тази комисия по никакъв начин досега не е направила нещо, което ние да видим налице. Направи се това нещо с Благомир Коцев, но може би нищо общо няма с истината цялото нещо и ще разберем, каза Танев.

Дай Боже, да разберем използвана ли е тази комисия точно за бухалка. Но държавата ни е проядена от корупция, и то не е от вчера. Това е заложено в нашата народопсихология. На всички нива корупцията е безпощадна и унищожителна, и това е основният проблем на България. Корупцията започва от най-ниските нива и затова всички страдаме. Проблемът е заради мисленето, народопсихологията и всякакви корупционни практики на всякакви нива, категоричен бе в „Пресечна точка“ Иво Танев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!