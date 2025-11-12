Иво Танев: Шофьорите от НСО си мислят, че са държава в държавата

Редактор: Недко Петров

Шофьорите на колите от НСО са превишили правата си по време на опаснотото им шофиране на пътя Пловдив – Карлово. Това заяви Иво Танев. Кадри от кортежа на НСО, който навлиза в насрещното платно, бяха разпространени вчера в социалните мрежи.

Не е нужно, какъвто и да е кортеж, да се движи по този арогантен и демонстративен начин. Има си съобразяване с хора, с животни, и няма причина, която те да могат да изтъкнат, че трябва да се движат по този безумен начин. Абсолютно побеснели хора да се движат така по пътищата на България, продължи водещият.

Шофьорът, който е заснел клипа, се движи в неговата си лента, а онези се движат със страшно висока скорост срещу него. Ти не може да прецениш на този път, че този побеснял човек се движи толкова бързо, да реагираш адекватно и да намериш подходящо място да отбиеш от движение. Може да има в встрани канавка. Ти какво трябва да направиш, да се убиеш, като влезеш в канавката, за да направиш път на побеснелите и безумни хора, които мислят, че са държава в държавата, допълни Танев.

Този човек, който е снимал, също е в нарушение, защото той наистина трябва и той да намали, и да намери начин да отбие. Той също има вина, но за мен основната заплаха и нарушение е в арогатното поведение на безотговорното и абсолютно неуважително поведение от страна на НСО. Те не го правят веднъж и това нещо го виждаме в ежедневието, каза още в „Твоят ден“ Иво Танев.

