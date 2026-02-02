Ивонне Рей в „Черешката": Педро Алмодовар ми каза, че няма да стана актриса

кадри Нова телевизия, YouTube

редактор Веселин Златков

Риалити звездата Ивонне Рей разказа в „Черешката на тортата” по Нова телевизия интересни детайли от биографията си. Тя разкри, че е учила в театрална академия в Испания при същата преподавателка, която е подготвяла знаменитата актриса Пенелопе Крус.

Ивонне обаче трябвало да се раздели с мечтите си за сцената и за екрана, защото има проблем с произнасянето на звука „р”. По-интересно се оказа обаче, кой ѝ обяснил, че от нея няма да стане актриса. Това бил големият испански режисьор Педро Алмодовар.

„Имах щастието да се явя на негов кастинг. Той ми каза, че няма да стана актриса, освен ако не отида във Франция и не започна да градя кариера там. Или да отида в Америка, защото в английския не се използва много звука „р”, обясни звездата от „Биг Брадър”.

