Изабел Аджани празнува рожден ден

Кадър Lepicier, Уикипедия

Изабел Аджани е родена на 27 юни 1955 година в Париж, Франция. Френската кино икона, известна с драматичния си талант и запомнящи се роли, отбелязва своя рожден ден утре.

Ето ключови факти за нейната кариера и живот:

Начало: Започва да играе в любителски театър още на 12 години.

Отличия: Носителка е на рекордните пет награди „Сезар“ за най-добра женска роля.

Световно признание: Номинирана е два пъти за наградата „Оскар“ – за филмите „Историята на Адел Ю.“ (1975 г.) и „Камий Клодел“ (1988 г.).

Личен живот: Пълното ѝ име е Изабел Ясмин Аджани.

Редактор "Екип на Петел",

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