Избират нов шеф на ДСБ в НДК

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В НДК се провежда Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ). Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат, пише btvnovinite.bg.

Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията.

Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов.

Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.

Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности. Те са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото: пресрещане на рисковете, произтичащи от едноличното популистко управление на Румен Радев, активно участие в консолидацията на демократичната опозиция в периода 2026-2030 г. и представяне на смела дясна алтернатива пред българското общество, основана на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“, заявява той.

Подготовката за местните избори през 2027 г. е основен организационен и политически приоритет от програмата на Йордан Иванов за развитие на ДСБ. Концепцията му, озаглавена „ДСБ – Етап 4“, включва програма за изграждането на по-силни местни организации, по-активно участие на членовете в партийния живот, създаване на ново поколение политически лидери и по-силно политическо присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.

"Целта ми е високо качество на всичко, което правим в ДСБ", заявява Васко Василев в своята визия за развитие на партията.

Той е участвал в създаването на гражданско сдружение „Диалог“, от което потегля партия ДСБ.

„ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани. Тези неща поставяме в центъра на работата в ДСБ“, посочва Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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