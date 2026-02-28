Избират песента на България за "Евровизия"
кадър: БНТ
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер.
Финалът на националната селекция ще избере песента, с която Дара ще представи България на песенния конкурс във Виена.
Песента-победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – с тежест по равно между гласовете на професионално жури и на зрителите, допълва БНТ.
Журито тази вечер е обединено - от предишните етапи на Националната селекция.
