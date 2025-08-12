Избират с конкурс главен вътрешен одитор в Община Варна

Петел.бг

Община Варна обяви конкурс за заемане на длъжността главен вътрешен одитор в звеното за вътрешен одит, пише "Морето".

Кандидатите трябва да имат завършена поне образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на стопанските или правните науки (или друга подходяща специалност), минимум двугодишен професионален опит или IV младши ранг, както и сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министерството на финансите, или валиден международно признат сертификат.

Подборът ще се проведе чрез тест за професионални познания и интервю. Заявленията трябва да бъдат придружени от декларация за гражданство и правоспособност, копия от дипломи, документи за професионален опит и необходимия сертификат.

Главният вътрешен одитор ще извършва проверки на всички структури, програми и дейности на общината, както и на общински търговски дружества и лечебни заведения със смесено участие, при липса на собствено звено за вътрешен одит. Основна част от работата е идентифициране и оценка на рисковете за одитираните процеси.

Основната заплата за позицията е до 2800 лв.

Документите се подават до 17:30 ч. на 25 август в сградата на Община Варна на бул. „Осми приморски полк“ №43, ет. 4, стая 404, лично или чрез упълномощено лице. Възможно е и подаване по електронен път на ininova@varna.bg, като документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис.

