Избирател в Черногорово: Дали са ми дали пари? Братовчедът ме почерпи

Стопкадър бТВ

Мъж даде интересен отговор на въпрос дали му е предлаган подкуп за гласа му на избори.

Висока избирателна активност и твърдения за купуване на гласове белязаха балотажа за кмет на димитровградското село Черногорово. Час преди края на изборния ден повече от 60% от избирателите гласуваха в единствената секция в селото, където се води борба между представителките на ГЕРБ и ДПС.

След като гласуваха, почти всеки избирател се отбиваше в едно от двете кафенета с магазини до секцията, които се оказаха щабове на двамата кандидати. Част от избирателите гласуваха основно с хартиени бюлетини, а машината регистрираше проблеми с отчитането на гласовете.

Местни жители дадоха противоречиви обяснения пред репортерите на bTV за начина, по който са се провели изборите.

"Дойдох да си хвърля бюлетината. Няма такова нещо, аз не мога да лъжа", отговори един местен мъж на въпрос дали са му давали пари. "Мене ме почерпиха - кво да кажа друго. Братовчедът ме почерпи", допълни той.

"Откъде тия пари? Никой не ми е предлагал пари", каза местна жена, докато друг мъж попита: "Абе що за въпроси ми задавате - къде не предлагат пари."

Млада жена разказа, че са им давали храна - леща и фасул, но не и пари.

Единият от търговските обекти, превърнати в изборен щаб, е семеен бизнес на кандидат за кмет. Местните хора споделиха, че им давали на вересия, но по думите им няма как сега сметките им да изчезнат.

На втори тур за избор на кмет на селото се изправиха две дами - Христина Статева от ДПС и Лидия Молева от ГЕРБ. След първия тур на 12 октомври Христина Статева получи 148 гласа (31,29%), а Лидия Молева - 193 гласа (40,80%). Третият кандидат Петьо Петков, издигнат от инициативен комитет, отпадна със 129 гласа.

Балотажът се наложи след смъртта на избрания на редовните избори през 2023 година кмет Живко Янков, който почина на 1 юли тази година. В Черногорово 791 жители имат право на глас.

Избирателната активност към 16:00 часа беше 46,78%, според данни на Общинската избирателна комисия в Димитровград, цитирана от БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!