Изборен експерт: Гласуващите в Турция са там заради масово изселване, не са като в САЩ и Англия

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Решенията за изборите се вземат изцяло политически, а не принципно, което понякога създава двойни стандарти, това каза по Нова нюз изборният експерт Даниел Стефанов. Той коментира ограничаването на секциите в Турция като пример за такова решение.

По негово мнение, това е несправедливо решение, въпреки опасенията за контролиран вот там. „Хората с българско гражданство там, защото са масово изселени, докато тези в САЩ и Великобритания до голяма степен са избрали да напуснат България”, обясни Стефанов.

Той допълни, че в никоя избирателна система няма изисквания към избирателя да знае езика, нито пък да е грамотен. Подобно ограничение е нарушаване на гражданските права, допълни експертът, който не приема тези доводи за ограничаване на вота в Турция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!