Изборен експерт: Гласуващите в Турция са там заради масово изселване, не са като в САЩ и Англия

18.02.2026 / 10:01 3

Решенията за изборите се вземат изцяло политически, а не принципно, което понякога създава двойни стандарти, това каза по Нова нюз изборният експерт Даниел Стефанов. Той коментира ограничаването на секциите в Турция като пример за такова решение.

По негово мнение, това е несправедливо решение, въпреки опасенията за контролиран вот там. „Хората с българско гражданство там, защото са масово изселени, докато тези в САЩ и Великобритания до голяма степен са избрали да напуснат България”, обясни Стефанов.

Той допълни, че в никоя избирателна система няма изисквания към избирателя да знае езика, нито пък да е грамотен. Подобно ограничение е нарушаване на гражданските права, допълни експертът, който не приема тези доводи за ограничаване на вота в Турция.

0
0
уйчо (преди 1 минута)
Рейтинг: 124147 | Одобрение: 7152
Експерте, виж какво пише в конституцията:"Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език."
1
1
бачо Кольо (преди 14 минути)
Рейтинг: 21819 | Одобрение: 5779
И едните и другите щом са избрали да живеят в чужбина нямат право да определят живота на живеещите в България,както ние не определяме живота им там!
Колкото повече,толкова повече!
2
0
Off Road (преди 20 минути)
Рейтинг: 53169 | Одобрение: 12389
"Той допълни, че в никоя избирателна система няма изисквания към избирателя да знае езика, нито пък да е грамотен." Това е лъжа.

