Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември

Снимка: Булфото

По Конституция Народното събрание насрочва изборите за президент. Изборът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г.

Така най-ранна дата за президентския вот е 25 октомври, когато сменяме часа от лятно към зимно часово време. Евентуалният балотаж би бил на 1 ноември.

Вторият вариант е избори на първи и балотаж на 8 ноември.

Ако вотът е на 8 ноември, то вторият тур би бил на 15.

И последният вариант е избори на 15 и балотаж на 22 ноември.

Редактор "Екип на Петел",

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