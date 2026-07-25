Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
Снимка: Булфото
По Конституция Народното събрание насрочва изборите за президент. Изборът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г.
Така най-ранна дата за президентския вот е 25 октомври, когато сменяме часа от лятно към зимно часово време. Евентуалният балотаж би бил на 1 ноември.
Вторият вариант е избори на първи и балотаж на 8 ноември.
Ако вотът е на 8 ноември, то вторият тур би бил на 15.
И последният вариант е избори на 15 и балотаж на 22 ноември.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!