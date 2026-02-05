реклама

Изборният кодекс влиза в пленарна зала за второ четене

05.02.2026 / 07:26 0

Снимка: Булфото

Депутатите ще гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от "Възраждане". 

Промените предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20, извън дипломатическите служби и консулствата. 

Във вторник правната комисия прие в парламента текстовете със скандал и обвинения в зависимости, припомня БНР. Против се обявиха от ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие". 

Не беше прието предложението на ПП-ДБ секциите да се ограничат до 100, а не до 20. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

