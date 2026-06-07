Избраха „Мистър Варна 2026“

Кадър Мистър Варна 2026

Кристиян Русев спечели титлата „Мистър Варна 2026“

С блясък, стил и много емоции премина финалът на конкурса „Мистър Варна 2026“, който се състоя на 5 юни. Събитието, организирано от Visages Varna, събра на една сцена едни от най-атрактивните, харизматични и талантливи млади мъже на морската столица, превръщайки вечерта в истински празник на мъжката елегантност и увереност.

След оспорвана конкуренция и впечатляващо представяне във всички етапи на надпреварата, големият победител и носител на титлата „Мистър Варна 2026“ стана 25-годишният Кристиян Русев от Варна. Със своята харизма, стилно присъствие и отлично представяне той успя да спечели симпатиите както на журито, така и на публиката. Първи подгласник стана 19-годишният Георги Стефанов, който също демонстрира впечатляващи качества и достойно представяне.

Водещ на бляскавата вечер беше Боян Стоянов, който се погрижи за доброто настроение и динамиката на програмата. Специален музикален гост беше популярният изпълнител Боро Първи, чието участие допринесе за още по-силната атмосфера и превърна конкурса в истинско шоу.

Финалистите преминаха през пет различни тура, в които демонстрираха не само външен вид и физическа форма, но и своята индивидуалност, талант и сценично присъствие. Първият тур беше посветен на индивидуалното представяне с очила на Grand Optics. Във втория тур участниците дефилираха с облекла с фолклорни мотиви на Askia и представиха своите таланти пред журито и гостите. Следващите етапи включваха представяне с фитнес екипи, дефиле по бански и лимитирани тениски с прабългарски мотиви , а финалният официален тур бе реализиран с елегантни костюми.

Победителите бяха определени от авторитетно жури, в чийто състав влязоха представители на модния, спортния и артистичния бизнес. Сред тях бяха Слав Славов, Иван Димов, Катерина Стоилова, Кирилка Христова, Юлиян Недев и Станислава Костадинова.

Освен престижното отличие, победителите получиха парични награди, ваучери и специални подаръци. Големият победител Кристиян Русев си тръгна и с официалния костюм , с който дефилира по време на конкурса.

Организаторите от Visages Varna отправиха благодарности към всички партньори, спонсори, участници, членове на журито, медии и гости, които допринесоха за успешното провеждане на конкурса. Благодарение на тях „Мистър Варна 2026“ затвърди позицията си като едно от най-очакваните и запомнящи се светски събития в града.

Със своята комбинация от стил, харизма, талант и амбиция, Кристиян Русев заслужено се превърна в новото лице на „Мистър Варна 2026“ – титла, която носи не само престиж, но и отговорността да бъде вдъхновение за младите хора в морската столица.

Редактор "Екип на Петел",

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