Избраха 8 изпълнители след първия етап за българската песен за Евровизия

Осем изпълнителни останаха в битката да представят България на Евровизия. След повече от три години страната ни се завръща в конкурса през тази година, а той ще е през месец май в астрийската столица Виена.

В първата част от битката участваха общо 15 изпълнители - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin.

Осем бяха определени от жури и гласуването на зрителите, а това са - Михаела Маринова, DARA, Молец, Preyah, MONA, Роксана, Innerglow и Керана и Космонавтите, предаде trafficnews.bg.

Журито беше в състав - певците Васил Петров, Тони Димитрова и Руши Видинлиев, композиторът Петър Дундаков и директорът на БНР Милен Митев.

На 31 януари осемте артисти, които останаха в надпреварата отново ще изпълнят по една авторска песен и ще бъде определен победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026". И в този етап вотът се формира чрез комбинирано гласуване – вот на телевизионната аудитория и оценка от професионалното жури.

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето юбилейно 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

