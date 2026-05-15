Избраха Азис за лице на тазгодишната национална АНТИСПИН кампания

По повод Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който по традиция се отбелязва през третата неделя на месец май, в „Здравната библиотека“ на мобилното приложение еЗдраве и на my.his.bg е създадена нова рубрика.

Тя обединява достъпна и проверена информация за начините на предаване на вируса, възможностите и местата за безплатно и анонимно изследване, лечението и живота с ХИВ, както и темите за страховете, предразсъдъците и обществените нагласи, съобщават от пресслужбата на Министерство на здравеопазването.

Публикуваните материали напомнят, че ХИВ не се предава при обичайно битово общуване, а съвременната терапия позволява на хората, живеещи с ХИВ, да водят дълъг и пълноценен живот.

Мотото на тазгодишния Ден на съпричастност е „Това не го казвай! Думите оставят следи“. То поставя акцент върху стигмата, дискриминацията и езика, с който обществото говори за хората, живеещи с ХИВ.

През третата неделя на месец май се реализира третият етап от Националната АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи и Българския Червен кръст.

На 17 май регионалните здравни инспекции във всички 28 области на страната, в партньорство с младежките организации на БЧК, ще организират различни инициативи. В рамките на събитията ще бъдат разпространявани и информационни материали от тазгодишната кампания с лицето на инициативата – изпълнителят Азис.

Министерството на здравеопазването призовава хората да бъдат информирани, отговорни и съпричастни, защото думите също могат да оставят следи.

