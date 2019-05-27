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Избраха Илиан Илиев за треньор №1 на сезона. Марто Минчев е най-добър млад играч. Жоро Илиев втори от всички играчи

27.05.2019 / 14:23 0

За втора поредна година полузащитникът на Ботев Пловдив Тодор Неделев спечели приза за "Футболист на  футболистите". Наградата се дава от Асоциацията на българските футболисти, а в гласуването взеха участие близо 600 човека - футболисти и треньори от Първа и Втора лига. 


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Ето и победителите в отделните категории: 

Футболист на футболистите:
1. Тодор Неделев (Ботев Пловдив)
2. Станислав Костов (Левски), Георги Илиев (Черно море)

Най-добър млад футболист: 
1. Мартин Минчев (Черно море) 
2. Валентин Антов (ЦСКА) 
3. Светослав Ковачев (Дунав Русе) 

Най-добра футболистка: 
1. Ивана Найденова (НСА) 
2. Яница Иванова (НСА) 
3. Симона Стоянова (Етър)

Най-добър треньор: 
1. Илиан Илиев (Черно море) 
2. Красимир Балъков (Етър) 
3. Николай Киров (Ботев Пловдив)

Награда за мъжество и характер: 
Николай Бодуров (ЦСКА)

Цялостен принос: 
Георги Иванов - Гонзо

Голмайстор на сезона: 
Станислав Костов (Левски)

Най-добър футболист в статистическите изследвания на ИнСтат: 
Марселиньо (Лудогорец)

 

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