Избраха Илиан Илиев за треньор №1 на сезона. Марто Минчев е най-добър млад играч. Жоро Илиев втори от всички играчи
За втора поредна година полузащитникът на Ботев Пловдив Тодор Неделев спечели приза за "Футболист на футболистите". Наградата се дава от Асоциацията на българските футболисти, а в гласуването взеха участие близо 600 човека - футболисти и треньори от Първа и Втора лига.
Ето и победителите в отделните категории:
Футболист на футболистите:
1. Тодор Неделев (Ботев Пловдив)
2. Станислав Костов (Левски), Георги Илиев (Черно море)
Най-добър млад футболист:
1. Мартин Минчев (Черно море)
2. Валентин Антов (ЦСКА)
3. Светослав Ковачев (Дунав Русе)
Най-добра футболистка:
1. Ивана Найденова (НСА)
2. Яница Иванова (НСА)
3. Симона Стоянова (Етър)
Най-добър треньор:
1. Илиан Илиев (Черно море)
2. Красимир Балъков (Етър)
3. Николай Киров (Ботев Пловдив)
Награда за мъжество и характер:
Николай Бодуров (ЦСКА)
Цялостен принос:
Георги Иванов - Гонзо
Голмайстор на сезона:
Станислав Костов (Левски)
Най-добър футболист в статистическите изследвания на ИнСтат:
Марселиньо (Лудогорец)
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