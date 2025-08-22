Избраха "Мис Варна" за 2025 година

Булфото

24-годишната Яна Стоянова е новата "Мис Варна" за 2025 година.

Снощи в един от символите на града - "Морско казино", се проведе 20-то юбилейно издание на конкурса "Мис Варна" за тази година. Организатор бе агенция Vip Fashion Group със собственик Мира Матеева.

Победителката бе избрана сред 23 красавици. Събитието се проведе в три тура. В първия участничките дефилираха с роклите на дизайнерката Весела Василева. По време на втория тур бяха показани бански костюми, които по традиция са дело на Avangard. Третият тур бе посветен на колекцията на дизайнерката Стойка Новкова.

Мис Варна за 2025 година Яна Стоянова ще представи морската ни столица на националния конкурс "Мис Свят" и "Мис Вселена – България", предаде агенция Булфото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!