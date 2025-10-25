Избраха Весела Лечева за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

кадър бТВ

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба по време на Генералната асамблея, която се провежда в Ереван, Армения.

Лечева, която е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион, както и стрелец номер 1 на века в класацията на световната федерация, получи гласовете на делегатите за четиригодишен мандат.

За поста се бореха още 13 кандидати. За президент беше преизбран Александър Ратнер, който вече има един мандат зад гърба си.

Лечева е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

"За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт", коментира Лечева, която на 19-и март беше избрана и за председател на БОК, предаде БНР.

