Избраха Ямал за Играч на сезона в Ла Лига

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Перлата на Барселона Ламин Ямал беше обявен за играч на сезона в Ла Лига, обявиха от испанската лига.

18-годишният талант помогна на каталунския гранд да защити титлата си и стана първият състезател, печелил наградата за играч на месеца в лигата три пъти в един сезон. Той завърши като голмайстор на Барселона в Ла Лига с 16 попадения и 11 асистенции, пише Спортал.бг.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик пък беше избран за треньор на годината в четвъртък.

Относно Ямал, от Барселона написаха в официално изявление: „Той е истинско главоболие за защитата на противника, която трябва да положи усилия, за да се опита да го спре. Освен неосезаемите качества, младият каталунец отбеляза 16 гола и подаде 11 асистенции, като никой друг играч от Ла Лига не е осигурил толкова много подавания, водещи до голове.“

Очаква се Ламин Ямал да бъде на разположение за националния тим на Испания на Световното първенство, което започва следващата седмица. Футболистът пропусна последните шест мача от сезона за Барселона поради контузия на подколянното сухожилие.

Редактор "Екип на Петел",

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