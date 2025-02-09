Избраха епископ Пахомий за Видински митрополит

кадър: БНТ

С 14 гласа, единодушно Светият синод избра Браницкия епископ Пахомий за нов Видински митрополит.

Кандидати за поста бяха Браницкият епископ Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, които получиха най-много гласове от Епархийския избирателен събор във Видин, припомня БНТ.

Пахомий е избран за епископ през 2021 г., а от юли 2024 г. е назначен за първи викарий на Софийския митрополит и нов български патриарх Даниил.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!