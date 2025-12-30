Избраха гол на Десподов за номер 1 на феновете
Снимка: paocfc
Попадението на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Лига Европа бе избрано от феновете на ПАОК за най-красив гол на месец декември. Българският национал бе избран и за играч на мача, който завърши наравно 3:3 на "Хювефарма Арена" на 11 декември.
Десподов отбеляза първия гол за гърците в 38-ата минута, когато получи извеждащ пас от Лука Иванушец зад гърба на Антон Недялков и изпрати топката с външен фалц в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман. Това бе първи гол за бившия нападател на Лудогорец в Лига Европа от началото на сезона. ПАОК публикува видео от попадението в канала си в YouTube, видя Спортал.
В началото на второто полувреме капитанът на българския национален отбор направи и асистенция за Алесандро Воляко.
Голът на Десподов събра 48.66% от гласовете и спечели срещу две други отлични кандидатури - на Тайсон за първенството и на Йоргос Якумакис в мач за Купата на Гърция срещу Арис.
