Избраха нов домакин за световното по борба

Пиксабей

Град Астана в Казахстан ще бъде домакин на Световното първенство по борба от 24 октомври до 1 ноември 2026 година, обявиха от Международната федерация (United World Wrestling).

Членовете на съвета на централата се срещнаха днес и след внимателно обсъждане на настоящата геополитическа ситуация, особено продължаващата несигурност и въздействието върху международните пътувания, реши да промени домакинството за Световното първенство, предаде БНР.

Манама (Бахрейн) трябваше да приеме шампионата на планетата.

"След успешни посещения на място и инспекции, Казахстанската федерация по борба беше избрана за заместващ домакин", се казва в изявление на UWW.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!