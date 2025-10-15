Избраха нов председател на Камарата на строителите във Варна

снимка: Камарата на строителите във Варна

На 14 октомври се проведе се проведе отчетно - изборно Общо събрание на областното представителство на Камарата на строителите във Варна. Представени бяха доклади за годишната дейност на управителните органи на браншовата организация и на председателя ѝ инж. Пенко Стоянов. Той ръководи Камарата от 2019 г. Поради приключване на мандата членовете на областното представителство гласуваха за нов председател и представители в управителните и контролни структури на организацията.

За председател на Камарата на строителите във Варна беше избран Светослав Жеков. Той поема управлението на браншовата организация до 2028 година, съобщиха от Камарата.

Светослав Жеков е дългогодишен член на областното представителство на Камара на строителите във Варна. Възпитаник е на Икономическия университет в града. Над 20 години развива бизнес в сферата на строителството и инвестициите. Компаниите му осъществяват дейност на територията на Варна, София и Банско. Като съществен проблем за града очертава изоставането на инфраструктурата: пътното строителство, транспортната свързаност, ВиК-системата и липсата на електроразпределителни мощности. В дългосрочен план, съвместно с екипа на Областното представителство и Управителния съвет на КСБ – София, ще работи за консолидиране на бранша и привличане на инвестиции в града чрез развитие на индустриални зони, тъй като морската столица изостава икономически в това направление, сравнена с редица по-малки градове. Дигитализацията в сектора, прилагането на нови технологии и отварянето на Камарата към корпоративно социална отговорност с ангажимент към обществото, са сред основните приоритети на новия председател. Фирмата му Изолации ЕООД е носител е на отличие за най-динамично развиваща се строително-инвестиционна компания във Варна.

Областното представителство на Камарата подкрепи кандидатурата на инж. Любомир Качамаков за председател на УС на КСБ.

