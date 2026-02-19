Избраха ново жури за присъждане на награди "Варна"

Фейсбук

Ново жури за присъждане на награди „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за 2026 г. избра ресорната комисия към Общинския съвет. Решението беше взето на днешното заседание на Постоянната комисия „Култура и духовно развитие“.

По традиция в журито за престижната награда „Варна“ се включват част от носителите на отличието от предходната година. В новия състав влизат доц. д-р Добрин Паскалев в направление „Литература“, Юлиян Недев – „Изобразително изкуство“, Теодор Христов – „Театър“, Даниела Белчева – „Музика“, Линка Стоянова – „Опера“, както и арх. Ирина Ефтимова – „Архитектура“, посочват от пресслужбата на Общински съвет - Варна.

Начело на 7-членния състав ще бъде председателят на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна Димитър Чутурков. Това е в съответствие със Статута за присъждане на награди „Варна“ за ярки постижения в областта на културата, който регламентира начина на формиране и работа на журито.

Днес съветниците избраха и нов независим външен експерт към Експертния съвет на фонд „Култура“ в област „Музика“. Това е композиторът Иван Кръстев, който ще подпомага работата на съвета при оценката на музикални проекти и инициативи.

На предходното заседание на комисията бяха одобрени още четирима външни експерти: проф. д-р Мария Кърджиева – в областта на фолклора и изпълнителските и любителските изкуства, Елица Виденова – за „Литература и любителско изкуство“, доц. д-р Жечка Илиева – за „Културно-историческо наследство, архитектура и дизайн“, както и Иванка Андреева – за „Визуални, дизайнерски и медийни изкуства“. Все още остава вакантно мястото за независим експерт в областта на филмовото изкуство.

За да започне работа Експертният съвет към Фонд „Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен и от местния парламент.

