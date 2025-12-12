Избраха прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници

Снимка: Булфото

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен за новия ad hoc прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип.

Той беше избран между съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Това не е нова процедура. През 2023 г. беше приета глава 31А от Наказателно-процесуалния кодекс, която предвиди механизъм за разследване на главния прокурор. Тогава, по същата процедура, на случаен принцип беше избрана съдия Даниела Талева за ad hoc прокурор, каза преди избора заместник-председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова.

Тя допълни, че когато изтече двугодишният срок на съдията, определен да изпълнява длъжността ad hoc прокурор, но все още има недовършени разследвания, се определя нов прокурор, разследващ главния прокурор.

Паунова допълни, че от списъка с 12 съдии от цялата страна, отговарящи на условията, един е оттеглил съгласието си да участва с определения и процедурата се провела със списък от 11 съдии. Тегленето се извършва в специален модул на ЕИСС, създаден специално за целта през 2023 г.

По информацията, получена от Даниела Талева, е останала прокурорска преписка №5 от 2025 г., която ще отиде при Урумов, след като Висшия съдебен съвет приключи процедурата и го назначи за ad hoc прокурор, каза още Паунова. По преписката Талева е назначила допълнителна проверка.

БТА припомня, че съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип да разследва главния прокурор. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.

От 7 декември т.г. Талева не е на тази позиция поради изтичане на мандата ѝ.

Във ВКС е постъпило искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора, но днес той не дойде.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!