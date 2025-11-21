Избраха съдията-докладчик по делото "Коцев"

Булфото

Съдия-докладчик по делото, образувано срещу Благомир Коцев и още четири лица, което вече е прехвърлено във Варненския окръжен съд, ще бъде Светла Даскалова, избрана със системата за случайно разпределение на делата на ВСС, от заместник -председателя на ВОС Стоян Попов.

След определянето на съдия-докладчика ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменение на мерки за неотклонение. Двумесечен е срокът за насрочване на разпоредително заседание, предаде Радио Варна.

На случаен принцип бяха избрани и двама съдебни заседатели.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!