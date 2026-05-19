Избраха водещите на Евровизия в България

Кадър Инстаграм, Юлиан Костов

Народът се произнесе! Стотици души в социалните мрежи избраха водещите на предстоящата през 2027 г. Евровизия у нас. Онлайн потребителите са категорични, че най-добрият избор за ролята са Мария Бакалова и Юлиан Костов. В мрежата преляха предложения именно двамата актьори да застанат на сцената като лица на шоуто, пише Стандарт.

Допълнително масло в огъня наля и самата Мария Бакалова, която сподели публикация на фен, генерирал с изкуствен интелект визия как тя и Юлиан Костов водят Евровизия. Под поста веднага заваляха коментари, че именно те са най-подходящият избор за конкурса.

Феновете са категорични, че международната кариера и популярност на двамата актьори ги правят идеални за подобно събитие. Бакалова вече е световно разпознаваемо име след успеха си в Холивуд, а Юлиан Костов също се утвърди с участия в редица международни продукции.

В социалните мрежи мнозина коментират, че комбинацията между двамата би дала модерен и световен облик на конкурса, ако София действително приеме Евровизия догодина.

