Избраха я, но я съсипаха с думи: Гримира се по 8 часа, рекетира фитнеси

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Депутати от ПП-ДБ и МЕЧ остро атакуваха кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман, която беше гласувана в Народното събрание. Основните нападки бяха две - тя не отговаря на изискванията за обществен защитник, а освен това се отказва поста шеф на КЗП, за да заеме много по-нисък в държавната йерархия, което е съмнително.

От ПП-ДБ подчертаха, че Филипова може да има опит с защита правата на потребителите, но не и на правата на човека, което е нещо различно, а е основно изискване за омбудсмана и заместника му. Елисавета Белобрадова пък даде пример, че шефката на КЗП на практика е рекетирала фитнес салони, като им е искала сертификат от частна фирма, който не е задължителен.

Христо Расташки от МЕЧ беше далеч по-брутален. Той я нарече „капия на Пеевски” и заяви, че тя няма да прави нищо като обществен защитник, освен да се гримира по 8 часа и да се показва по телевизиите.

„Не разбрах защо отива от един по-важен пост на една синекурна длъжност”, това заяви Радостин Василев, който каза също, че тя изглежда като „изнасилена” за стане зам.-омбудсман, единствено заради възможността да стане служебен премиер, който ѝ дава този пост.

Въпреки тежките критики със 128 гласа мнозинството на ГЕРБ и ДПС-НН избра Мария Филипова за поста.

