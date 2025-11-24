Избраха я за капитан в „Игри на волята“, но ще се забърка голяма каша

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Феномените избраха днес последният си капитан в този сезон на „Игри на волята“. Това е Ръждавичка.

Предполага се, че ще се забърга голяма каша, тъй като капитан на другото племе – Безименни, е Радостина, а при капитанска битка, която ще е последна, то може да е елиминционна, така че един от двамата капитани да напусне на метри от финалната права.

Тази вечер Феномени и Безименни излизат за последната битка за Резиденцията.

Преди сблъсъка на бойното поле да започне, нов обрат ще промени стратегиите и в двата лагера. След като позна победителя в кастинг битката в събота, капитанът на Жълтите Радостина избра да плени един от най-силните воини на своите противници - Траян, който ще стане част от Безименните непосредствено преди старта на териториалното предизвикателство.

Междувременно с наближаването на индивидуалната фаза на голямата игра, съюзите при Сините ще стават все по-явни. Колоритният миньор Теодор-Чикагото ще опита да намери мястото си между съществуващите коалиции.

