Избраха за шеф на НАСА любител астронавт

Снимка Pixabay

Сенатът на САЩ утвърди милиардера и любител астронавт Джаред Айзъкман за 15-ия ръководител на американската национална космическа агенция НАСА. Айзъкман е номинация на президента Доналд Тръмп, привърженик е на изпращането на мисия до Марс и преди беше тясно свързан със собственика на компанията "Спейс Екс" Илон Мъск, предаде Ройтерс и БТА.

Горната камара на американския Конгрес одобри кандидатурата, която измина противоречив път, след като първо бе издигната, после оттеглена, а след това отново предложена от Тръмп, с 67 срещу 30 гласа. До утвърждаването на Айзъкман на поста се стигна две седмици след като той заяви пред сенаторите на второто си изслушване пред тях, че НАСА трябва да навакса изоставането си още през това десетилетие, ако иска да победи Китай в надпреварата за изпращане на пилотирана мисия до Луната.

Изпълняващият длъжността шеф на космическата агенция Шон Дъфи, който съвместяваше поста с този на министър на транспорта на САЩ, поздрави Айзъкман в Екс и му пожела успех, както и да стане "ръководителят на НАСА, през чийто мандат през 2028 г. ние (САЩ) ще бием Китай и ще стъпим отново на Луната".

През септември 2024 г. Айзъкман придоби световна известност, след като стана първият човек в историята, направил частна космическа разходка. Той е милиардер и собственик на компанията за електронни разплащания Shift 4. Летял е двата пъти в Космоса като любител астронавт с апарати на компанията "Спейс Екс".

