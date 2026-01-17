Избяга шофьорът, причинил катастрофата с 2 жертви край Ловеч

Булфото

Шофьорът на камиона от катастрофата с две жертви край Ловеч е избягал и се издирва от служители на районното управление на МВР в Ловеч, съобщиха от полицията, цитира Новини.бг.

При катастрофата на камиона с лек автомобил на място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола, а шофьорът – мъж на 55 години, който е неин баща, е починал по-късно в болница. На задната седалка са пътували детето на младата жена и неговата баба, които са с тежки наранявания.

Втора жертва на тежката катастрофа край Ловеч

Инцидентът е челен удар, случил се край село Изворче около 10:00 ч. днес.

Към този час движението в пътния участък Ловеч – Изворче e възстановено.

