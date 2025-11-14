Избягвайте Аспарухов мост от 11 до 13 ч. днес

Снимка: Petel.bg

В часовия диапазон от 11:00 до 13:00 ч. избягвайте преминаването по Аспарухов мост днес. Предстои ремонт на телекомуникационни кабели по съоръженито и движението временно ще бъде затруднено.

Дейностите ще се извършват в платното от квартал „Аспарухово“ към централната част на Варна.

Движението няма да бъде спирано, но ще се осъществява в дясната лента на същото платно, уточняват от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

