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Изчезна 17-годишна българка в Никозия, властите молят за съдействие

18.06.2026 / 09:34 1

Пиксабей

Кипърската полиция издирва 17-годишната българска гражданка Айше Реджеп Ахмед, която е в неизвестност от 15 юни, след като е напуснала мястото, където е пребивавала в Никозия. Според разпространената информация момичето е с ръст около 160 см, червена коса и кафяви очи.

По данни на властите, към момента на изчезването си тя е била облечена с къси сини дънки, черен потник, сива жилетка и черно-бели спортни обувки, предаде "Дарик", позовавайки се на Cyprus Police и  Philenews.

Полицията призовава гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на девойката, да се свържат с криминалната полиция в Никозия или с най-близкото полицейско управление. 

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Коментари
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kjk (преди 23 минути)
Рейтинг: 216280 | Одобрение: 21685
Айшето да не е пристанала на някой в турската част на града???

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