Изчезна 17-годишна българка в Никозия, властите молят за съдействие

Пиксабей

Кипърската полиция издирва 17-годишната българска гражданка Айше Реджеп Ахмед, която е в неизвестност от 15 юни, след като е напуснала мястото, където е пребивавала в Никозия. Според разпространената информация момичето е с ръст около 160 см, червена коса и кафяви очи.

По данни на властите, към момента на изчезването си тя е била облечена с къси сини дънки, черен потник, сива жилетка и черно-бели спортни обувки, предаде "Дарик", позовавайки се на Cyprus Police и Philenews.

Полицията призовава гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на девойката, да се свържат с криминалната полиция в Никозия или с най-близкото полицейско управление.

Редактор "Екип на Петел",

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