Изчезна отново "живият мъртвец" в Пирин

Кадър Струма

Мъжът е освободен от полицията и местонахождението му в момента не е известно

Мъжът, който беше открит в Пирин и е официално обявен за починал преди 12 години, е отказал да бъде настанен в социален дом и е бил освободен от полицията в Банско. Прокуратурата в Разлог е издала предписание за настаняване в социална институция, но мъжът е упражнил правото си да откаже, съобщи БНР.

Започната е процедура по отмяна на смъртния му акт. Според информация от прокуратурата, са били сезирани компетентните органи за обявяване на решението за смъртта му за нищожно.

Драматично откриване в планината

Случаят започна на 30 октомври, когато служители на Национален парк "Пирин" откриха незаконен бивак в планината. При опит за проверка, мъжът в палатката станал агресивен, което наложило намесата на полиция.

При последвалата проверка в районното управление в Банско се установи шокиращата истина - мъжът е бил обявен за издирване през 2008 година. След като търсенето завършило без успех, той е бил обявен за починал със съдебно решение през 2013 година.

Предстои разследване

Властите трябва да установят къде е бил и как се е придвижвал без документ за самоличност през последните 17 години. Има информация, че мъжът, за когото се смята, че е от Русе, е пребивавал и в Гърция.

"Преписката е докладвана в териториалното отделение на Разложката прокуратура. Дадени са указания лицето да бъде настанено, за да не се допуска засягане на живота и здравето му, в дом, тъй като близките му не полагат грижи за лицето," съобщиха от прокуратурата.

При откриването му, мъжът е бил адекватен, нормално облечен, разполагал е със средства в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително и транспорт. Не е ясно дали ще се прибере в Русе. Местонахождението му в момента не е известно.

Докато не бъде издаден официален документ за отмяна на смъртния акт, държавата няма право да предприема действия спрямо мъжа - нито да го задължи да приеме помощ, нито да започне процедура за издаване на нови лични документи.

Освен юридическия казус с възстановяването на самоличността му, мъжът ще трябва да понесе и административно наказание. Глобата за лагеруване извън обозначените места в Национален парк "Пирин" е от 500 до 5000 лева.

