Изчезна телефонът на Алексей Петров със страшните тайни вътре

Телефонът на Алексей Петров изглежда, че може тихомълком да е изчезнал. Устройството бе криптирано и неговото отключване се очакваше да даде ключа към разкриването на убиеца на бившата барета.

Това най-вероятно няма да се случи, защото в момента никой не знае къде се намира телефонът. Това съобщава "България Днес", позовавайки се на източници в полицията, които подозират, че криптираното устройство може да не е стигало въобще до централата на ФБР във Вашингтон, САЩ.

По последна официална информация през 2024 г. прокуратурата е изпратила молба за правна помощ към държавата, в която се намира централата на производителя на криптотелефона на Петров.

