Изчезналият бизнесмен Димитър Георгиев: Разхождах се

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Той се обадил в полицията ден след разпита на собственика на хлебозавода, който е вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски

След седмица в неизвестност бизнесменът Димитър Георгиев се е появил в Павликени невредим, предаде Нова. Управителят на хлебозавода в града изчезна в началото на миналата седмица. Беше организирана акция по издирването му, като в нея се включиха полиция, жандармерия, водолази и доброволци.

Мъжът оцелял като се е хранил с диви плодове, разказал той пред властите. Не е дал обяснения за причината да реши „да се разхожда" повече от седмица.

Бизнесменът се появи ден след разпита на собственика на хлебозавода Паун Лазаров - вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски - Лазар Колев. Мъжът беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването - и заподозрян в престъплението.

Димитър Георгиев и Паун Лазаров идват от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 години. Докато управителят бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата. Имало данни за злоупотреби от страна на управителя спрямо собственика. Георгиев обаче отрича първоначалната версия за изчезването си, която беше разпространена от негови роднини - отвличане.

Остава неясен въпросът дали бизнесменът ще носи наказателна отговорност за това, че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му.

Редактор "Екип на Петел",

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