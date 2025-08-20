Изчезва любимата риба в българското море

Кадър Yuriy Kvach , Уикипедия

Промяната на температурата променя и флората и фауната пред очите ни.

През юли повишената температура на морската вода прогонва обитателите навътре в търсене на хладина.

Само мигриращи видове като сафрида се завъртат надвечер край брега и остават през нощта, за да се хранят. Изчезва обаче любимата на варненци риба - попчето. Или е изгонена от инвазивни видове, или е останала без любимата си храна - мидата, която също стремглаво намалява. Самата мида вероятно е нападната от големия си враг - рапана, пише 24 часа

Дали рибарите ще се радват на пълни мрежи и наесен, е рано да се каже.

