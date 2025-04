Изчезват любими ядки от пазара заради дубайския шоколад

Пиксабей

Популяризирането на продукти в TikTok вече е достатъчно мощно, за да повлияе на огромните селскостопански икономики на САЩ и Иран – поне що се отнася до консумацията на сладкарски изделия от висок клас, предаде Днес.бг.

Шоколадово блокче, пълнено с кремообразен зелен пълнеж от шам фъстък, стана невероятно популярно след поредица от видеоклипове, споделени в социалната медия. Първият кадър, възхваляващ вкуса на скъпия така наречен „дубайски шоколад“, беше публикуван в края на 2023 г. и вече е гледан повече от 120 милиона пъти, без да се броят гледанията на многото последващи видеоклипове.

Резултатът е международен недостиг на жизненоважната съставка, ядките от шамфъстък, които до голяма степен се отглеждат или в САЩ, или в Иран. За една година цените скочиха от $7,65 до $10,30 за паунд, каза пред Financial Times Гилс Хакинг от търговеца на ядки CG Hacking.

Ядките вече започват да намаляват поради лошата реколта от миналата година в САЩ, водещият износител в света. Въпреки че тази реколта беше по-малка от обикновено, тя беше с по-високо качество и затова до голяма степен се продаваше като цели ядки, все още с черупките. Това създаде допълнителен недостиг на основните ядки, използвани в шоколадовите блокчета.

Междувременно иранските производители са изнесли 40% повече ядки за ОАЕ през шестте месеца до март, отколкото през 12-те месеца преди това.

Шоколадовата мания в Дубай може да се дължи на създаването на блокче, което комбинира млечен шоколад, настърган сладкиш, известен като катаифи, и пълнеж от крем от шам фъстък. Произведено от шикарния емиратски шоколатиер Fix, който продава само в ОАЕ, пророчески му е дадено каламбурното име Can’t Get Knafeh of It, позовавайки се на традиционен арабски десерт.

Други водещи производители на шоколад, като Läderach и Lindt, бързо създадоха свои собствени шоколадови продукти с шамфъстък, но сега се борят да отговорят на международното търсене. Чарлз Жандро, генерален мениджър на Prestat Group, която притежава няколко луксозни британски марки шоколад, каза пред FT, че търсенето на блокчетата е изненадало индустрията. „Чувствам се сякаш се появи от нищото“, каза той. „Внезапно го виждате във всеки магазин.“

Съобщава се, че някои магазини ограничават броя на шоколадите, продавани наведнъж. Тогава свидетелство или за силата на влиятелните лица на TikTok, или за доста по-утвърдената привлекателност на вкусния шоколад.

