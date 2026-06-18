Изчисления: Реалното възнаграждение на народните представители може да достига 10 хиляди евро

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Депутатите единодушно решиха да замразят заплатите си на нивата от март, като основното им възнаграждение остава 4236 евро. Решението обаче предизвика дебат дали това реално ще доведе до икономии за бюджета, тъй като към основната сума се добавят редица допълнителни средства. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов и Диана Ефтимова от Института за развитие на публичната среда коментираха реалния размер на депутатските възнаграждения и необходимостта от по-голяма прозрачност.

По думите на проф. Константинов основната заплата далеч не отразява реалния доход на народните представители. „Имаме 4,2 хиляди евро основна заплата. Като прибавите двете трети допълнителни средства, сумата става около 7 хиляди евро. След това идват и други плащания - стигаме до около 10 хиляди евро на човек“, изчисли той.

„Намаляването или увеличаването на тези числа има морален ефект. То няма никакво реално отражение върху бюджета“, подчерта Константинов. Той допълни, че по-важен от размера на заплатите е резултатът от работата на народните представители: „Когато се произвежда законодателен брак и законите се поправят десетки пъти, тогава колкото и малко да им даваме, все е много.“

Диана Ефтимова посочи, че обвързването на депутатските възнаграждения със средната заплата в обществения сектор има своята логика. „Народните представители, работейки за благото на всички нас, допринасят за повишаването на доходите на гражданите и затова техните възнаграждения също растат“, обясни тя. По думите ѝ т.нар. две трети допълнителни средства не би трябвало да бъдат „безотчетни“, тъй като са предназначени за експертизи, външни консултанти и дейности, свързани със законодателния процес. „В самите вътрешни правила трябва да се определя как се разходват тези средства и как се отчитат“, каза Ефтимова.

Според експертите обществото трябва да следи по-внимателно както разходите, така и качеството на работата на депутатите. „Депутатите трябва да спазват собствените си правила“, заяви Ефтимова и подчерта, че гражданите и медиите трябва да настояват за повече публичност. „Ако нашите депутатски заплати са около 70-80% от средните европейски, не виждам нищо лошо. Ако обаче са повече, тогава вече има дисбаланс и несправедливост“, заключи проф. Константинов.

Редактор "Екип на Петел",

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