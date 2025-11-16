Издадоха ниво 1 за бурен вятър за 17 ноември

Кадър Метео България

MeteoBulgaria издава предупреждение Level1 за 17 ноември за ВЯТЪР!

В планинските и източните райони ще духа временно силен юг-югозападен вятър (фьон) с пориви между 60 и 80 км/ч.

