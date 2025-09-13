Издадоха ниво 1 за бури за неделя

Пиксабей

Метео Балканс издаде ниво 1 за бури за неделя.

Ето какво пишат синоптиците любители:

Защо издадохме ниво 1?

Утрешните гръмотевични бури ще бъдат най-силни над Сърбия, като те ще са причинени от приближаването на добре изразен студен фронт. Именно заради тези предфронтални явления в Сърбия ще паднат значителни валежи от дъжд. Гръмотевични бури се очакват и над крайните северозападни и западни райони на нашата страна, по-точно над северозападния дял на Стара планина. По-късно през деня (14 сеп.) и през нощта срещу 15 сеп. студеният фронт ще премине през Западна България. Много модели прогнозират и проливни валежи.

За онези, които веднага ще хейтят – не очаквайте прогнозата да се сбъдне на 100%. Когато започнем да контролираме времето, прогнозите вече няма да са ни нужни.

