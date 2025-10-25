Издадоха ниво 1 за обложни валежи за неделя

Кадър Метео Балканс

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 25-27 октомври 2025г., предаде Метео Балканс

Оранжев код: / НИВО 1/

Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.

През нощта от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява, ще започнат и слаби валежи от дъжд, отначало в Западна България. Над останалата част ще е с разкъсана облачност. След полунощ в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина ще се образуват мъгли или ниска облачност.

В по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Малко по-силен в източните райони, където ще е от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°С.

През деня в неделя - 26.10.2025г

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд се очакват в Западна и Централна България, а към края на деня и над източните райони. Значителни по-количества ще са валежите над Западна България, в района на София, Кюстендил, Дупница и крайните северозападни райони, като количества дъжд, на много места - там, ще надминат 30-40л/кв.м за едно денонощие, ще има условия и за гръмотевична дейност. До края на деня дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от югозапад. Север от планините и временно силен.

Вятърът ще бъде слаб, в Източна България – умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 12° и 17°.

Времето в София

През нощта от югозапад, облачността ще се вплътни, ще започнат слаби валежи от дъжд, ще духа слаб югоизточен вятър. Очакваните минимални температури, ще са между 10-12°С. През деня ще е предимно облачно с валежи от дъжд. Очакват се между 30-40л/кв.м до края на денонощието!

Максималните температури ще са между 12-15°С.



В планините

Тази нощ се очакват валежи от дъжд, над крайните югозападни райони от нашата страна, особено в Рила и Пирин. Над 1900-2000 и от сняг. През деня ще е предимно облачно и мъгливо, особено в Западна и Централна България. Към края на деня валежите ще обхванат и Лудогорието и Странджа. Ще духа умерен южен вятър.

Температурите ще останат ниски за сезона – около 10° на височина 1200 метра и около 2° на 2000 метра.



По Черноморието

Слаби валежи се очакват тази нощ в Южна България, а до обяд времето ще е с ниска слоеста облачност. През деня ще е с разкъсана висока облачност. След обяд от югозапад, ще започне и процес на вплътняване на облачността и до края на деня ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от югозапад, ще е предимно умерен.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, температурата на морската вода – между 17° и 20°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

През нощта срещу неделя, по-значителни валежи от дъжд се очакват в Западните Балкани. Почти без валеж ще е над Гърция.

