Издънка на БТВ с двойка от „Ергенът: Любов в рая”

Ако до края на вече приключилия сезон на „Ергенът: Любов в рая” така и не сте научили имената на участниците, не се притеснявайте - и bTV продължават да ги бъркат. Това се видя ясно и от зрителите в „Преди обед”, когато в надписите беше объркано името на един от мъжете, които откриха любовта в шоуто.

След финала, завършил за тях с пръстен и признания в любов, гости в предаването бяха Натали и Орлин. Според редакторите обаче това не беше Орлин, а Тихомир - един от участниците, който най-сериозно застраши тяхната връзка.

Надписът остана объркан почти през цялото гостуване на двойката, която остава такава не само на екрана, а и в реалния живот.

Натали поднесе най-голямата изненада, като показа, че в реалността не говори толкова провлачено и с повтарящи се фрази, както в „Ергенът”. Тя директно призна, че поведението ѝ в шоуто е било до голяма степен игра.

„Още от началото знаех, че Орлин е моята половинка, но си дадох сметка, че това е риалити и реших да добавя нещо към този тест”, така Натали обясни флиртовете си с други мъже. Оказа се също, че тя вече не е хореограф и танцьор, а е вече студентка и треньор по шахмат.

Орлин пък коментира, че подмятанията в предаването, че е хомосексуалист не са го засегнали, но не са верни. „Аз бях единствения, който не е с поведение, което се определя като „балканско”, така обясни той различното отношение към него.

