Издателят на "Правда" загина след падане от прозорец в Москва

Руската полиция разследва поредния случай на загадъчна смърт след падане от прозорец. Този път жертвата е 87-годишният Вячеслав Леонтиев – дългогодишен ръководител на издателство „Правда“ и бивш директор на едноименния съветски вестник, официален орган на Комунистическата партия на Съветския съюз.

Според първоначалната информация, Леонтиев е паднал от височина от 21 метра в събота вечерта в западната част на Москва, близо до дома си на улица „Молодогвардейская“, предаде новини.бг

Властите проверяват всички възможни версии – инцидент, самоубийство или умишлено убийство.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин, който е познавал Леонтиев, определи смъртта му като „странна“ и напомни, че в Русия подобни случаи зачестяват. „Паданията от прозорци продължават“, коментира той, отбелязвайки, че Леонтиев е бил човек с дълбоки познания за „парите на партията“ и дори създавал впечатление на „подземен милионер“.

Издателство „Правда“ е било сред най-печелившите предприятия, контролирани от Централния комитет на КПСС, а Леонтиев е ръководил компанията дълго след разпадането на Съветския съюз, пише Metro.

Смъртта му се вписва в поредица от загадъчни инциденти с руски бизнесмени, мениджъри и бивши държавни служители, загинали при съмнителни обстоятелства – често след падане от прозорец. От началото на войната в Украйна подобни случаи зачестиха, а методите на предполагаемите нападения – от отравяния с полоний и нервнопаралитични агенти до директни разстрели – се превърнаха в зловеща маркировка за разчистване на сметки.

Въпреки обвиненията от близки на жертвите и разследващи журналисти, Кремъл категорично отрича всякакво участие в тези смъртни случаи. Официалните заключения често оставят съмнения и неясноти, като в много от тях не се стига до категорични изводи за това дали става дума за самоубийство, нещастен случай или целенасочено убийство.

