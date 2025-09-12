Издаването на електронна бележка от личния лекар се заплаща от пациентите

Булфото

"Ако родител използва отпуск по болест, за да се погрижи за раболялото си дете, той не дължи потребителска такса на личния си лекар за издаването на болничния лист". Това обясни в интервю за "Хоризонт" Ирина Цалова, главен експерт в Дирекция "Методология" на медицинските и денталните услуги ва Националната здравноосигурителна каса:

"Всяка година учениците предоставят в училищата, в които учат лична здравнопрофилактична карта, така наречения талон за здравословно и имунизационно състояние или картон, както е по-популярно. Обръщат се към общопрактикуващия лекар, който издава и профилактичната здравна карта, дава информация за имунизациите от задължителния списък, които са извършили, както и такива имунизации, които са отложени по някаква причина. Вече е факт цифровизацията на този процес и цялата тази информация за извършените профилактични прегледи, за евентуално хронични заболявания или алергии, антропометрични показатели, както и извършени имунизации могат да се подават електронно".

"Издаването на електронна бележка от общопрактикуващия лекар не е включено в пакета от дейности, който се финансира от Националната здравноосигурителна каса, поради което здравноосигурените лица трябва да заплатят тази дейност на общопрактикуващия лекар, но той е задължен в кабинета на видно място да има поставен ценоразпис с дейностите, които не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, като за целта е необходимо да се издаде и касов бон".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!