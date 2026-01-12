Издават със забавяне шофьорски книжки в София, в петък - без бърза поръчка

Снимка: Булфото

За забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС от днес- 12 януари, до петък - 16 януари, включително, предупреждават от МВР.

Причината е предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец.

Следобед днес в столичния КАТ служителите предупреждаваха хората да имат търпение, съобщава Булфото.

На 16 януари (петък) няма да се приемат заявления за ускорена услуга (за 3 дни) за издаване на Свидетелства за управление на моторни превозни средства.

