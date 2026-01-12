Издават със забавяне шофьорски книжки в София, в петък - без бърза поръчка
Снимка: Булфото
За забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС от днес- 12 януари, до петък - 16 януари, включително, предупреждават от МВР.
Причината е предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец.
Следобед днес в столичния КАТ служителите предупреждаваха хората да имат търпение, съобщава Булфото.
На 16 януари (петък) няма да се приемат заявления за ускорена услуга (за 3 дни) за издаване на Свидетелства за управление на моторни превозни средства.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!