Издигат паметник на Светите Седмочисленици в центъра на Варна

Фейсбук

Паметник на Светите Седмочисленици да бъде издигнат в центъра на Варна. Инициативата на Сдружение „Български родолюбци“ получи подкрепата на комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна.

Изграждането на паметник на Свети Седмочисленици представлява акт на признателност към делото на братята Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий, беше изтъкнато на днешното заседание на комисията, посочват от пресслужбата на ОбС Варна.

Планира се монументалната композиция да бъде разположена в близост до Катедралния храм „Св. Успение Богородично“ във Варна. Автор на скулптурната идея е доц. Николай Нинов, а архитектурният проект е разработен от арх. Марин Велчев и арх. Калин Велчев.

Представен бе предварителен вариант на скулптурите, който не е окончателен. Предстои проектът да премине през съгласуване и одобрение от няколко компетентни институции и комисии. Основен дарител и партньор в реализирането на инициативата е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.

Членовете на комисията дадоха също съгласието си Община Варна да осигури финансиране за извършване на спасително археологическо проучване в района, северно от разкритата късноантична крепостна стена на Одесос. Средствата са необходими за реализацията на дейностите по проекта „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“, финансиран по Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027“.

Проучването е част от дейността „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос“, датирана от края на IV до началото на VII век. Археологическите дейности ще обхванат парковата площ в участъка на север от крепостната стена до района на бившето заведение „Детелина“ („Планет“).

За изпълнение на дейностите са предвидени малко над 27 хил. евро, които ще бъдат осигурени от приходите на общината за местни дейности за 2026 г. Археологическото проучване се ръководи от доц. Валери Йотов.

Преди приемането на бюджета за тази година общинските съветници одобриха и отпускането на 490 хил. евро за дейности по Фонд „Култура“. Средствата са свързани с реализацията на проектите, одобрени по време на първата сесия на фонда.

480 хил. евро ще бъдат насочени към финансиране на културните проекти, които ще се реализират в периода април – юли, а останалите 10 хил. евро са предназначени за възнаграждения на външните експерти, участвали в оценяването на предложенията. Предвижда се предварително изпълнение на решението, за да не бъде възпрепятствано навременното провеждане на културните събития в града.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!