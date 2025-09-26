Издигат паметник на хан Аспарух в центъра на едноименния варненски район

Булфото

Паметник на хан Аспарух ще бъде издигнат в едноименния варненски район. На редовното си заседание Общинският съвет даде съгласието си за поставянето на монумента в район „Аспарухово“, съобщиха от пресслужбата на ОбС.

Предвижда се паметникът да бъде поставен на централно място в квартала – в близост до районното кметство.

Автор на статуята е доц. Николай Нинов – известен варненски скулптор. Инициативата за поставянето на паметника на основателя на българската държава е сдружение „Тук ще бъде България“.

Местният парламент одобри също създаването на работна група, която да изследва техническото състояние на Аспарухов мост. В състава на новосформираната група ще влязат всички членове на ПК „Транспорт“, представители на общинска администрация, експерти и членове на браншови организации. Работната група ще работи в срок от три месеца, като след приключването на обследването ще бъде изготвен подробен доклад с резултати и конкретни предложения.

Съветниците избраха и представители на Общински съвет – Варна в Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна. За основен член в състава на ЕСУТ беше определен арх. Христо Топчиев, а за резервен - арх. Стоян Петков.

Общински съвет – Варна даде също съгласие за сътрудничество между Община Варна и Национална спортна академия „Васил Левски“. Партньорството ще обхваща съвместни дейности в сферите на образованието, науката, културата и спорта, включително участие в научни и приложни изследвания, проекти по национални и международни програми, както и участие в конференции, симпозиуми и семинари.

